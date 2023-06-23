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Смуров Кузьма Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

09.03.1851

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1744 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Смуров Герасим Лаврентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смурова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Смуров Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Смурова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Смуров Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Смурова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Смуров Артемий Кузьмич

Мать ребёнка: Смурова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Смуров Антон Кузьмич

Мать ребёнка: Смурова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1814

Сын: Смуров Федот Кузьмич

Мать ребёнка: Смурова Ирина Ивановна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
09.03.1851
Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

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