Смуров Кузьма Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти09.03.1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Смуров Герасим Лаврентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смурова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Смуров Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Смурова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Смурова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Смурова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Смуров Антон Кузьмич
Мать ребёнка: Смурова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1814
Сын: Смуров Федот Кузьмич
Мать ребёнка: Смурова Ирина Ивановна
Смерть
09.03.1851