Маловичко Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1959
Бракосочетание
22.01.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1984
Дочь: Маловичко Анна Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маловичко Никита Владимирович