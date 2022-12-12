Кадочников Василий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1972
Бракосочетание
03.08.1994
Рождение ребёнка
12.03.1995
Дочь: Кадочникова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кадочникова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1995
Дочь: Иванкова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Кадочникова Ольга Ивановна
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ