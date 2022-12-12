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Кадочников Василий Анатольевич

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Место рождения

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1972

Отец: Кадочников Анатолий Григорьевич

Мать: Кадочникова Антонина Александровна

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
03.08.1994

Жена: Кадочникова Ольга Ивановна

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.03.1995

Дочь: Кадочникова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кадочникова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1995

Дочь: Иванкова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Кадочникова Ольга Ивановна

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
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