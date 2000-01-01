Бурхаддин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурхаддин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1701 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759

Отец: Хамзя Ермяков

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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