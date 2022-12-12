Петухова Ирина Захаровна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Вилесов Захар Яковлевич
Бракосочетание
23.01.1880 ст.
Муж: Петухов Яков Саввич
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Источник - КПОГА Ф.32 Оп.3 Д.59
Рождение ребёнка
09.02.1884
Сын: Петухов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Петухов Яков Саввич
Рождение ребёнка
27.01.1886
Отец ребёнка: Петухов Яков Саввич
Рождение ребёнка
07.01.1891
Сын: Петухов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Петухов Яков Саввич
Рождение ребёнка
1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Яков Саввич
Рождение ребёнка
26.09.1902
Отец ребёнка: Петухов Яков Саввич
Смерть
1924