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Петухова Ирина Захаровна

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Место рождения

Загарье, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1859

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ФП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Вилесов Захар Яковлевич

Мать: Вилесова Наталья Осиповна

Загарье, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
23.01.1880 ст.

Муж: Петухов Яков Саввич

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Источник - КПОГА Ф.32 Оп.3 Д.59
Рождение ребёнка
09.02.1884

Сын: Петухов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Саввич

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.01.1886

Сын: Петухов Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Саввич

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.01.1891

Сын: Петухов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Саввич

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Яков Саввич

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.09.1902

Сын: Петухов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Саввич

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1924
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