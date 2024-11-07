Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Салин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Салин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Салин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Салина Иулания Степановна
Отец ребёнка: Салин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Захарьичева (Салина) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Салин Степан Дмитриевич
Смерть
Неизвестно