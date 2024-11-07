Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салин Илья Степанович

Отец ребёнка: Салин Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Салин Осип Степанович

Отец ребёнка: Салин Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Салин Игнатий Степанович

Отец ребёнка: Салин Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Салина Иулания Степановна

Отец ребёнка: Салин Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Захарьичева (Салина) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Салин Степан Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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