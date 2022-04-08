Беспалова Вера Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспалова Вера Семеновна

Беспалова Вера Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1930

Дата смерти

08.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1956

Сын: Беспалов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Беспалов Петр Степанович

Срезнево, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1959

Дочь: Феоктистова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Беспалов Петр Степанович

Срезнево, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1967

Дочь: Беспалова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Беспалов Петр Степанович

Срезнево, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
08.04.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close