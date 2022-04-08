Беспалова Вера Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1930
Дата смерти08.04.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1956
Сын: Беспалов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Беспалов Петр Степанович
Рождение ребёнка
02.10.1959
Дочь: Феоктистова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Беспалов Петр Степанович
Рождение ребёнка
27.10.1967
Дочь: Беспалова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Беспалов Петр Степанович
Смерть
08.04.2022