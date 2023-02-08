Мамонтова (Мальцева) Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Мальцева) Ефросинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Мамонтов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Дмитриевич

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.12.1900

Дочь: Сорокина (Мамонтова) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Дмитриевич

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мамонтов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Дмитриевич

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Мамонтов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Дмитриевич

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Мамонтов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Дмитриевич

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Мамонтов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Дмитриевич

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1943
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

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