Мамонтова (Мальцева) Ефросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Мамонтов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.12.1900
Дочь: Сорокина (Мамонтова) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мамонтов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мамонтов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Дмитриевич
Смерть
1943