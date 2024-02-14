Москвин Трифон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвин Трифон Иванович

Место рождения

д.Ташлиярово, Абдинской волости Мамадышского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Фролов(Москвин) Иван

Мать: Варвара Васильева

Рождение ребёнка
30.07.1873

Сын: Василий Трифонович

Мать ребёнка: Москвина Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
10.01.1882

Сын: Москвин Михаил Трифонович

Мать ребёнка: Москвина Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
12.03.1886

Сын: Мартын Трифонович

Мать ребёнка: Москвина Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно

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