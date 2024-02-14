Москвин Трифон Иванович
Место рожденияд.Ташлиярово, Абдинской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Фролов(Москвин) Иван
Мать: Варвара Васильева
Рождение ребёнка
30.07.1873
Сын: Василий Трифонович
Мать ребёнка: Москвина Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
10.01.1882
Сын: Москвин Михаил Трифонович
Мать ребёнка: Москвина Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
12.03.1886
Сын: Мартын Трифонович
Мать ребёнка: Москвина Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно