Садырева (Чугуева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садырева (Чугуева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

24.03.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
24.03.2005
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