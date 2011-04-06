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Наумова Варвара Викторовна
Наумова Варвара Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.04.2011
Пол
Женский
Отец
Наумов виктор викторович
1981 г.р.
Мать
Наумова (Ростовцева) Наталья николаевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
вн
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.2011
Отец:
Наумов виктор викторович
Мать:
Наумова Наталья николаевна
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