Веремейчик (Шумилова) Еверемия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веремейчик (Шумилова) Еверемия Трофимовна

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Место рождения

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
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Место
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Рождение
Около 1870 ст.

Отец: Шумило Трофим

Мать: не указана

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
25.10.1892 ст.

Муж: Веремейчик Калистрат Федорович

д. Зелово, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Жениху 22 года | Невесте 22 года
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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