Веремейчик (Шумилова) Еверемия Трофимовна
Место рожденияд. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Отец: Шумило Трофим
Мать: не указана
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
25.10.1892 ст.
д. Зелово, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Жениху 22 года | Невесте 22 года
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно