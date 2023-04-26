Спиридон Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Карп Андреев
Мать: Елена
Рождение ребёнка
1839
Сын: Михаил Спиридонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1845
Сын: Федор Спиридонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1846
Сын: Фрол Спиридонов
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
12.11.1848
Жена: Евдокия Фотиева
Бракосочетание
До ?.11.1848
Жена: ?
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Смерть
Неизвестно