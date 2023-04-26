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Спиридон Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Карп Андреев

Мать: Елена

Рождение ребёнка
1839

Сын: Михаил Спиридонов

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Федор Спиридонов

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Фрол Спиридонов

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.11.1848

Жена: Евдокия Фотиева

Бракосочетание
До ?.11.1848

Жена: ?

Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Смерть
Неизвестно
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