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Лаптева Мария Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Зиновия Антипиевна

Отец ребёнка: Лаптев Антипа Иванович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Соломона Антипиевна

Отец ребёнка: Лаптев Антипа Иванович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ефросиния Антипиевна

Отец ребёнка: Лаптев Антипа Иванович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ксения Антипиевна

Отец ребёнка: Лаптев Антипа Иванович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Лаптев Михаил Антипов

Отец ребёнка: Лаптев Антипа Иванович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Лаптев Максим Антипов

Отец ребёнка: Лаптев Антипа Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Антипа Иванович

Смерть
После 1795
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