Бобунова (Шабалина) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобунова (Шабалина) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1957

Отец: Шабалин Василий Максимович

Мать: Шабалина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
19.07.1990

Дочь: Бобунова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Бобунов Сергей Петрович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобунова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Бобунов Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобунов Сергей Петрович

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