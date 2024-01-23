Бобунова (Шабалина) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1957
Рождение ребёнка
19.07.1990
Дочь: Бобунова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Бобунов Сергей Петрович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобунова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Бобунов Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно