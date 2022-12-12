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Колюбакин Лев Александрович

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Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.07.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1926

Отец: Колюбакин Александр Егорович

Мать: Колюбакина Зинаида Яковлевна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колюбакина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Львовна

Мать ребёнка: Колюбакина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колюбакин Сергей Львович

Мать ребёнка: Колюбакина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Львовна

Мать ребёнка: Колюбакина Валентина

Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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