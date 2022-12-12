Колюбакин Лев Александрович
Место рождения
Дата рождения14.07.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колюбакина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Львовна
Мать ребёнка: Колюбакина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колюбакина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Львовна
Мать ребёнка: Колюбакина Валентина
Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область