Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович
Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Кувшинова Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Вукалова Матрена Максимовна
Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович
Рождение ребёнка
04.10.1871
Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович
Рождение ребёнка
02.06.1875
Дочь: Нестерова Агриппина Максимовна
Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно