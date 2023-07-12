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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Фадеев Степан Максимович

Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Фадеев Семен Максимович

Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович

Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фадеев Петр Максимович

Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Кувшинова Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Вукалова Матрена Максимовна

Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович

Рождение ребёнка
04.10.1871

Сын: Фадеев Андрей Максимович

Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1875

Дочь: Нестерова Агриппина Максимовна

Отец ребёнка: Фадеев Максим Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Максим Анисимович

Смерть
Неизвестно
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