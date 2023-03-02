Журка Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец: Журка Александр Владимирович
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журка Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журка Вера