Журка Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журка Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Пол

Мужской

Отец

1061 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: Журка Александр Владимирович

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журка Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журка Вера

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