Дец (Заяц) Нина Константиновна 25.11.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дец (Заяц) Нина Константиновна

Автор
БД
Дец Б.

женский, родилась 25.11.1950

Супруги
Дец Леонид Владимирович27.01.1951 г.р.
Дети
Дец Людмила Леонидовна21.01.1974 г.р.
Дец Александр Леонидович13.09.1980 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1973

Муж: Дец Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
21.01.1974

Дочь: Дец Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Дец Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
13.09.1980

Сын: Дец Александр Леонидович

Отец ребёнка: Дец Леонид Владимирович

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