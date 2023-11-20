Дец (Заяц) Нина Константиновна
женский, родилась 25.11.1950
Супруги
Дец Леонид Владимирович27.01.1951 г.р.
Дети
Дец Людмила Леонидовна21.01.1974 г.р.
Дец Александр Леонидович13.09.1980 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1973
Рождение ребёнка
21.01.1974
Дочь: Дец Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Дец Леонид Владимирович
Рождение ребёнка
13.09.1980
Отец ребёнка: Дец Леонид Владимирович