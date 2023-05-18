Иванов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1960

Отец: Иванов Степан

Мать: Иванова (ломакина) Мария

Рождение ребёнка
12.09.1981

Дочь: Павличенко (иванова) Ирина

Мать ребёнка: Иванова (тагирова) Роза

Рождение ребёнка
10.05.1984

Сын: Иванов Антон

Мать ребёнка: Иванова (тагирова) Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (тагирова) Роза

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