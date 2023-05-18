Иванов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1960
Отец: Иванов Степан
Мать: Иванова (ломакина) Мария
Рождение ребёнка
12.09.1981
Дочь: Павличенко (иванова) Ирина
Мать ребёнка: Иванова (тагирова) Роза
Рождение ребёнка
10.05.1984
Сын: Иванов Антон
Мать ребёнка: Иванова (тагирова) Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова (тагирова) Роза