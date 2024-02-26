Криницин Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криницин Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Криницин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1915

Сын: Криницин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Криницина Мария Ивановна

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
27.12.1916

Дочь: Кузнецова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Криницина Мария Ивановна

Нижний Тагил
Смерть
Неизвестно
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