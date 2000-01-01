Переведенцева Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переведенцева Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Переведенцев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Переведенцев Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переведенцев Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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