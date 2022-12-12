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Степанида

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Место рождения

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.08.1900

Сын: Псарёв Сергей Федорович

Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович

Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псарёв Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псарёва Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович

Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псарёв Петр Федорович

Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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