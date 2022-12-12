Степанида
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1900
Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович
Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псарёва Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович
Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович
Смерть
Неизвестно
Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область