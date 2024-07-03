Спиридонова (Ехомова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридонова (Ехомова) Евдокия

Спиридонова (Ехомова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Спиридонова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Спиридонов Василий Андреевич

Мурино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
28.01.1818 ст.

Муж: Спиридонов Василий Андреевич

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.05.1821 ст.

Сын: Спиридонов Сидор Васильевич

Отец ребёнка: Спиридонов Василий Андреевич

Мурино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.