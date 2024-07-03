Спиридонова (Ехомова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спиридонова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Спиридонов Василий Андреевич
Бракосочетание
28.01.1818 ст.
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.05.1821 ст.
Сын: Спиридонов Сидор Васильевич
Отец ребёнка: Спиридонов Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно