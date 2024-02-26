Иван Карпов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиДо 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Маркова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Афимья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Татьяна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Анна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1872