Иван Карпов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Карпов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

До 1872

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Карп Степанов (Ич)

Мать: (Леонова) Марья Дементьева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Маркова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афимья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Маркова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Татьяна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Маркова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Маркова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1872

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