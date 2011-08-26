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Гнатышин Григорий Игоревич
Гнатышин Григорий Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.2011
Пол
Мужской
Отец
Гнатышин Игорь Анатольевич
1973 г.р.
Мать
Гнатышина (Маркина) Екатерина Викторовна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2011
Отец:
Гнатышин Игорь Анатольевич
Мать:
Гнатышина Екатерина Викторовна
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