Щетникова (Малиновкина) Нина Николаевна
Место рожденияПермь
Дата рождения21.12.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1955
Сын: Щетников Сергей Викторович
Отец ребёнка: Щетников Виктор Дмитриевич
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
06.02.1962
Дочь: Гуляева (Щетникова) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Щетников Виктор Дмитриевич
Пермь