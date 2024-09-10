Щетникова (Малиновкина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетникова (Малиновкина) Нина Николаевна

Место рождения

Пермь

Дата рождения

21.12.1931

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1931

Отец: Малиновкин Николай Васильевич

Мать: Малиновкина (Холманских) Елизавета Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щетников Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.08.1955

Сын: Щетников Сергей Викторович

Отец ребёнка: Щетников Виктор Дмитриевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
06.02.1962

Дочь: Гуляева (Щетникова) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Щетников Виктор Дмитриевич

Пермь

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