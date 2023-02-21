Петриченко Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Петриченко Юрий
Отец ребёнка: Петриченко Вячеслав
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Петриченко Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петриченко Анатолий
Отец ребёнка: Петриченко Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Петриченко Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петриченко Вячеслав
Смерть
Неизвестно