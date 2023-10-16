Шленсков(Шленский) Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШленсков(Шленский) Иван Дмитриевич

Шленсков(Шленский) Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шленсков(Шленский) Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Кузьминична

Рождение ребёнка
04.11.1905

Сын: Шленсков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Матрёна Кузьминична

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шленсков Семён Иванович

Мать ребёнка: Матрёна Кузьминична

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шленсков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Матрёна Кузьминична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.