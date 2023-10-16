Шленсков(Шленский) Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шленсков(Шленский) Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Кузьминична
Рождение ребёнка
04.11.1905
Мать ребёнка: Матрёна Кузьминична
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Матрёна Кузьминична
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шленсков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Матрёна Кузьминична
Смерть
Неизвестно