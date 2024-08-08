Николаев Василий Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
22.10.1904
Дочь: (Николаева) Мария Васильева
Мать ребёнка: Николаева Александра Андреева
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно