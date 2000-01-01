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(Данилов) Марья
(Данилов) Марья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.01.1808
Пол
Женский
Отец
Данилов Платон
Мать
Данилова Матрона
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1808
Отец:
Данилов Платон
Мать:
Данилова Матрона
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