(Данилов) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Данилов) Марья

(Данилов) Марья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1808

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1808

Отец: Данилов Платон

Мать: Данилова Матрона

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close