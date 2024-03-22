Аксинья Федорова
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиМежду 1813 и 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Катерина Корнеева
Отец ребёнка: Корней Иванов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья Корнеева
Отец ребёнка: Корней Иванов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Жукова Мария Корнеева
Отец ребёнка: Корней Иванов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Акулина Корнеева
Отец ребёнка: Корней Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корней Иванов
Смерть
Между 1813 и 1816