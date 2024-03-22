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Аксинья Федорова

Место рождения

Бунырево, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Между 1813 и 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бунырево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Катерина Корнеева

Отец ребёнка: Корней Иванов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья Корнеева

Отец ребёнка: Корней Иванов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Жукова Мария Корнеева

Отец ребёнка: Корней Иванов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Акулина Корнеева

Отец ребёнка: Корней Иванов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корней Иванов

Смерть
Между 1813 и 1816
Сосновка, город Алексин, Тульская область
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