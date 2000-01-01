неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Александр (Добрынка) (Алексеев)
Рождение ребёнка
1742
Сын: Петр (Симдюшка) Александров
Отец ребёнка: Александр (Добрынка) (Алексеев)
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Александр (Добрынка) (Алексеев)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно