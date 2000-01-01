неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Александр (Добрынка) (Алексеев)

Рождение ребёнка
1742

Сын: Петр (Симдюшка) Александров

Отец ребёнка: Александр (Добрынка) (Алексеев)

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Александр (Добрынка) (Алексеев)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр (Добрынка) (Алексеев)

Смерть
Неизвестно
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