Некрасов Артемий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти19.06.1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Некрасов Яков Козьмин
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анисья Артемьева
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Гаврилова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Некрасова Ирина Артемьева
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Гаврилова
Рождение ребёнка
14.10.1783
Дочь: Некрасова Праскева Артемьева
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.06.1799
Причина смерти: поносом