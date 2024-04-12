Некрасов Артемий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Артемий Яковлевич

Некрасов Артемий Яковлевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

19.06.1799

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Некрасов Яков Козьмин

Мать: Некрасова Марфа Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анисья Артемьева

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Некрасова Ирина Артемьева

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Гаврилова

Рождение ребёнка
14.10.1783

Дочь: Некрасова Праскева Артемьева

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Надежда Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.06.1799
Причина смерти: поносом
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close