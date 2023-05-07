Полюдов Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1923
Дата смерти21.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1923
Рождение ребёнка
24.06.1949
Дочь: Бейсова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Полюдова Клара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полюдова Клара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полюдова Клара Ивановна
Смерть
21.09.1981