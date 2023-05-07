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Полюдов Михаил Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1923

Дата смерти

21.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1923

Отец: Полюдов Афанасий Федотович

Мать: Полюдова Христина Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1949

Дочь: Бейсова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Полюдова Клара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Клара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полюдова Клара Ивановна

Смерть
21.09.1981
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