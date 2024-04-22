Николаева (Семенова) Феоктиста Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Семёнов Василий
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
?.07.1907
Сын: Николаев Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич
Бижбуляк, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909
Сын: Николаев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич
Азналы-Карамалы, Башкирия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лисянская Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
После 1916
Дочь: Земляная Валентина
Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
24.07.1920
Дочь: Николаева Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич
Смерть
Около 1960
Таджикистан, Исфара