Николаева (Семенова) Феоктиста Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Семенова) Феоктиста Васильевна

Место рождения

Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Семёнов Василий

Мать: Наталья

Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
?.07.1907

Сын: Николаев Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич

Бижбуляк, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Сын: Николаев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич

Азналы-Карамалы, Башкирия
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лисянская Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
После 1916

Дочь: Земляная Валентина

Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1920

Дочь: Николаева Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Николаев Григорий Николаевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Около 1960
Таджикистан, Исфара
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