Грачев Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачев Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1931

Отец: Грачев Федор Поликарпович

Мать: Грачева Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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