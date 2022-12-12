Волокитин Филипп Антонович
Место рождения
Дата рождения14.11.1903 ст.
Дата смертиМежду 1942 и 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1903 ст.
Отец: Волокитин Антон
Мать: Волокитин Ирина
Рождение ребёнка
30.08.1922
Дочь: Латынина Фекла
Мать ребёнка: Волокитина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
12.03.1924
Сын: Волокитин Василий
Мать ребёнка: Волокитина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
27.02.1926
Дочь: Ефросиния Филипповна
Мать ребёнка: Волокитина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
03.04.1930
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Волокитина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
16.12.1932
Сын: Волокитин Иван
Мать ребёнка: Волокитина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волокитина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
07.03.1939
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Волокитина Прасковья Михайловна
Смерть
Между 1942 и 1943
Причина смерти: Пропал без вести | Пропал без вести