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Волокитин Филипп Антонович

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Место рождения

Афоньевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

14.11.1903 ст.

Дата смерти

Между 1942 и 1943

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
1926 г.р.
1930 г.р.
1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1903 ст.

Отец: Волокитин Антон

Мать: Волокитин Ирина

Афоньевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
30.08.1922

Дочь: Латынина Фекла

Мать ребёнка: Волокитина Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
12.03.1924

Сын: Волокитин Василий

Мать ребёнка: Волокитина Прасковья Михайловна

Афоньевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.02.1926

Дочь: Ефросиния Филипповна

Мать ребёнка: Волокитина Прасковья Михайловна

Афоньевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
03.04.1930

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Волокитина Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
16.12.1932

Сын: Волокитин Иван

Мать ребёнка: Волокитина Прасковья Михайловна

Афоньевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волокитина Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
07.03.1939

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Волокитина Прасковья Михайловна

Смерть
Между 1942 и 1943
Причина смерти: Пропал без вести | Пропал без вести
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