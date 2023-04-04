(Шуберт) Елизавета (Элизабет Фредерика)
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1820
Дата смерти1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1820
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корвин-Круковский Василий
Отец ребёнка: Корвин-Круковский Василий
Бракосочетание
17.01.1843
Супруг(-а): Василий Васильевич Корвин-Круковский (Korvin-Krukovsky)
Рождение ребёнка
18.10.1843
Дочь: Жаклар (Корвин-Круковский) Анна
Отец ребёнка: Корвин-Круковский Василий
Рождение ребёнка
03.01.1850
Дочь: Ковалевская (Корвин-Круковская) Софья
Отец ребёнка: Корвин-Круковский Василий
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Корвин-Круковский Василий
Смерть
1879