(Шуберт) Елизавета (Элизабет Фредерика) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шуберт) Елизавета (Элизабет Фредерика)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1820

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1820

Отец: Шуберт Федор (Теодор)

Мать: фон Шуберт (фон Раль) Софья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корвин-Круковский Василий

Отец ребёнка: Корвин-Круковский Василий

Бракосочетание
17.01.1843

Муж: Корвин-Круковский Василий

Супруг(-а): Василий Васильевич Корвин-Круковский (Korvin-Krukovsky)
Рождение ребёнка
18.10.1843

Дочь: Жаклар (Корвин-Круковский) Анна

Отец ребёнка: Корвин-Круковский Василий

Рождение ребёнка
03.01.1850

Дочь: Ковалевская (Корвин-Круковская) Софья

Отец ребёнка: Корвин-Круковский Василий

Рождение ребёнка
1855

Сын: Корвин-Круковский Федор

Отец ребёнка: Корвин-Круковский Василий

Смерть
1879

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