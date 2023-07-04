Моисеева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Моисеев Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Моисеева Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Моисеев Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
24.03.1830
Отец ребёнка: Моисеев Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Моисеева Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Моисеев Кузьма Степанович
Работа или профессия
Неизвестно