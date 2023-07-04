Моисеева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Моисеев Тимофей Кузьмич

Отец ребёнка: Моисеев Кузьма Степанович

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Моисеева Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Моисеев Кузьма Степанович

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.03.1830

Сын: Моисеев Артем Кузьмич

Отец ребёнка: Моисеев Кузьма Степанович

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Моисеева Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Моисеев Кузьма Степанович

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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