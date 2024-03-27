Рубинов Генрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубинов Генрих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рубинов Алтер

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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