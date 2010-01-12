Рыкова (Боева) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1922
Дата смерти12.01.2010
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1922
Отец: Боев ?
Мать: Боева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова (Рыкова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
01.08.?
Сын: Рыков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович
Рождение ребёнка
09.07.?
Дочь: Зубарева (Рыкова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович
Рождение ребёнка
28.02.1954
Дочь: Рыкова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович
Рождение ребёнка
28.04.1956
Дочь: Жукова (Рыкова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович
Смерть
12.01.2010