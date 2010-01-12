Рыкова (Боева) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкова (Боева) Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1922

Дата смерти

12.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1922

Отец: Боев ?

Мать: Боева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова (Рыкова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
01.08.?

Сын: Рыков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович

Рождение ребёнка
09.07.?

Дочь: Зубарева (Рыкова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович

Рождение ребёнка
28.02.1954

Дочь: Рыкова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович

Рождение ребёнка
28.04.1956

Дочь: Жукова (Рыкова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Рыков Николай Тихонович

Смерть
12.01.2010

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