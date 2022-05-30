Abramov Shmerl Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Abramov Shmerl

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился Неизвестно

Дети
Abramov Solomon1901 г.р.
Abramov (Abramov) RivaНеизвестно г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Abramov Samuil

Мать ребёнка: Abramov Esther

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Abramov (Abramov) Riva

Мать ребёнка: Abramov Esther

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Abramov Aharon

Мать ребёнка: Abramov Esther

Рождение ребёнка
1901

Сын: Abramov Solomon

Мать ребёнка: Abramov Esther

Уваровичи, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.