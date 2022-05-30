Abramov Shmerl
мужской, родился Неизвестно
Дети
Abramov Solomon1901 г.р.
Abramov (Abramov) RivaНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Abramov Samuil
Мать ребёнка: Abramov Esther
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Abramov (Abramov) Riva
Мать ребёнка: Abramov Esther
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Abramov Aharon
Мать ребёнка: Abramov Esther
Рождение ребёнка
1901
Сын: Abramov Solomon
Мать ребёнка: Abramov Esther
Уваровичи, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область