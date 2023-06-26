Скворцов Серегин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкворцов Серегин Григорий Иванович

Скворцов Серегин Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иван Герасимович

Мать: Фекла Герасимовна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Серегина Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Серегина Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Серегин Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Акулина Павловна

Кузнецово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close