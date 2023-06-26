Скворцов Серегин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иван Герасимович
Мать: Фекла Герасимовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Серегина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Серегина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Серегин Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Акулина Павловна
Кузнецово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно