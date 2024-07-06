Емельянов Леонид Геннадьевич 07.06.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянов Леонид Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1957

Отец: Емельянов Геннадий

Мать: Емельянова (Волоткович) Лидия Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова (Марьясова) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
28.11.1988

Дочь: Емельянова Мария Леонидовна

Мать ребёнка: Емельянова (Марьясова) Людмила Александровна

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