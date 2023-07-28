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Татьяна Шишкова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ШТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садовый Александр Степанович

Мать: Садовая Клавдия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
06.11.1978

Дочь: Шишкова Александра Игоревна

Отец ребёнка: Шишков Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
03.04.1980

Сын: Шишков Олег Игоревич

Отец ребёнка: Шишков Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
03.01.1988

Дочь: Шишкова Алёна Игоревна

Отец ребёнка: Шишков Игорь Владимирович

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