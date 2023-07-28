Татьяна Шишкова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1978
Дочь: Шишкова Александра Игоревна
Отец ребёнка: Шишков Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
03.04.1980
Сын: Шишков Олег Игоревич
Отец ребёнка: Шишков Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
03.01.1988
Дочь: Шишкова Алёна Игоревна
Отец ребёнка: Шишков Игорь Владимирович