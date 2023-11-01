Березина Матрона Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Сын: Березин Иван Фёдорович (Феодорович)
Отец ребёнка: Березин Фёдор (Феодор) Иванович
Ныр, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Березин Фёдор (Феодор) Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Березин Фёдор (Феодор) Иванович
Смерть
Неизвестно