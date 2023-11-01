Березина Матрона Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Матрона Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Березин Иван Фёдорович (Феодорович)

Отец ребёнка: Березин Фёдор (Феодор) Иванович

Ныр, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Березин Фёдор (Феодор) Иванович

Ныр, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Березин Фёдор (Феодор) Иванович

Ныр, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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