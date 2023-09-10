Нихаенко Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нихаенко Елена Владимировна

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

23.08.1987

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1966 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1987

Отец: Нихаенко Владимир Викторович

Мать: Нихаенко (Меренкова) Нелли Викторовна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкунов Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
28.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкунов Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
25.05.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкунов Владимир Евгеньевич

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