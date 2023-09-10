Нихаенко Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения23.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкунов Владимир Евгеньевич
Рождение ребёнка
25.05.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкунов Владимир Евгеньевич