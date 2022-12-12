Болгов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолгов Владимир Васильевич

Болгов Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1963

Сын: Болгов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Болгова Надежда Алексеевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.12.1968

Сын: Болгов Василий Владимирович

Мать ребёнка: Болгова Надежда Алексеевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болгова Надежда Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close