Болгов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1963
Сын: Болгов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Болгова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
17.12.1968
Сын: Болгов Василий Владимирович
Мать ребёнка: Болгова Надежда Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно