(Старикевич) Агриппина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старикевич) Агриппина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Старикевич Павел Николаев

Мать: Агафья Ав

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